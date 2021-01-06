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نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذّر من المُشاركة في مؤتمر لجيش الاحتلال على برنامج "زووم"

الأربعاء 06 يناير 2021 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذّر من المُشاركة في مؤتمر لجيش الاحتلال على برنامج "زووم"



رام الله / سما /

حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، من المشاركة في المؤتمر الصحفي المرتقب لجيش الاحتلال بما يخص الإعلان عن إجراءات خاصة بأزمة "كورونا".

وأكّدت النقابة  في بيان صحفي، على أنّ بعض الزملاء تواصلوا معها وأبلغوها أنّ هناك مؤتمرًا صحفيًا لجيش الاحتلال على برنامج "الزووم" لشرح نشاطات وفعاليات الاحتلال بشأن مواجهة "كورونا"، وتم دعوتهم للمُشاركة فيه.

وأعربت عن رفضها الكامل لمثل هذه الدعوات، فإنّها تؤكّد على خطورة مثل هذا المؤتمرات أو اللقاءات التي يعقدها جيش الاحتلال ولو كانت ذات طابّع صحّي أو حتى كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنّ جميع هذه اللقاءات على اختلاف أشكالها لا تفضي إلّا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وشكرت الزملاء الإعلاميين والصحفيين على وطنيتهم العالية في إبلاغ النقابة بهذه الدعوات المشبوهة وقرارهم الرافض للمُشاركة في هذه اللقاءات.

#نقابة الصحفيين #الجيش الإسرائيلي #فيروس كورونا

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