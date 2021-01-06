وفاة و61 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله / سما /

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء يوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة، و61 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 348، والإصابات إلى 9058.

وأفادت سفارة فلسطين لدى ايطاليا، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد علي الداعور (79 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 6 حالات.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ميتشيغن، والينوي، وواشنطن ليرتفع عدد الإصابات الى 6120 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 109.