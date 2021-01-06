مصرع شاب بحادث سير في الخليل

الخليل / سما /

لقي شاب يبلغ من العمر (22 عاماً) من سكان بلدة إذنا غرب مدينة الخليل اليوم الأربعاء، مصرعه نتيجة حادث سير تصادم تعرض له بمدينة دورا جنوب الخليل.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة في بيان صحافي، أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير تصادم على تقاطع قرية خرسا بمدينة دورا، وعلى الفور تحركت الشرطة وطواقم الإسعاف للمكان لإسعاف المصاب ومعاينة الحادث.

وأضاف العقيد ارزيقات، أن الحادث كان قد نجم عن تصادم دراجة نارية غير قانونية بشاحنة، الأمر الذي تسبب بإصابة سائق الدراجة بجروح وصفت بالخطيرة نقل على إثرها لمستشفى الميزان بمدينة الخليل لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وأكد العقيد ارزيقات مباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته وإبلاغ النيابة العامة.