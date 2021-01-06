هل تسلمت السلطة الفلسطينية لقاحات كورونا من إسرائيل؟

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة كان إلاسرائيلية أنه وفي إطار حوارات وزارة الصحة فإن السلطة الفلسطينية طلبت عشرات اللقاحات من إسرائيل.

واضافت القناة انه وبعد فحص أجرته القناة ومراسلها جال بيرغر اتضح أن قيادة السلطة لم تستلم التطعيم وان التطعيمات موجودات في مخازن وزارة الصحة إلاسرائيلية.

وتابعت القناة ان السلطة على ما يبدو أنها أوصت على لقاحات من الخارج لكنها لم تصل بعد.

كما قالت القناة ان ، السلطة الفلسطينية قدمت أيضا رسميًا طلبًا لإسرائيل لنقل شحنة أكبر من اللقاحات إليها لكن لم يتم الرد عليها حتى الآن وما زالت إسرائيل تدرس الطلب.

في المقابل نقلت القناة عن مصادر فلسطينية قولها إن الجهاز الصحي الفلسطيني يتوقع احضار نحو مليوني لقاح للسكان الفلسطينيين بحلول نهاية الشهر المقبل على أبعد تقدير. وان اللقاحات التي سيتم تلقيها تخص شركة AstraZeneca. كما تنتظر السلطة أيضًا تبرعًا باللقاحات من منظمة Cubax الدولية ، والتي تنتظر حاليًا الموافقة على لقاح Modern و Astrazanka.