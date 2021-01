فيديو :أنصار ترمب يحاولون اقتحام مبنى الكونغرس واشتباكات مع الشرطة

قتحم عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى الكونغرس، وتمكن العشرات منهم في دخول الساحة الرئيسية للمبنى.



واقتحم مناصرو ترامب الحواجز وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونغرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونغرس تعمل حاليا على إغلاق كامل المبنى.

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9