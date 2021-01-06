  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تعليق جلسة الكونغرس للمصادقة على الانتخابات

الأربعاء 06 يناير 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق جلسة الكونغرس للمصادقة على الانتخابات



واشنطن/سما/

بدأت الأربعاء جلسة للكونغرس الأميركي للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، لكن اعتراض النواب الجمهوريين على نتائج ولاية أريزونا، أسفر عن تعليق الجلسة.


ووفق التقليد، افتتح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجلسة التي تضم الكونغرس بغرفتيه للمصادقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي أو من يعرفون بكبار الناخبين الذين اختاروا بغالبيتهم بايدن.

ويترأس بنس بطريقة "شكلية" عملية المصادقة على النتائج.

وقام أعضاء جمهوريون بالاعتراض على نتائج ولاية أريزونا في الانتخابات الرئاسية، مما دفع الكونغرس إلى تعليق الجلسة، فيما سيعقد مجلسا النواب والشيوخ جلستين منفصلتين.

وكان ترامب دعا نائبه بنس "إلى إعادة الأصوات إلى الولايات". وأضاف في تغريدة على تويتر "افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى".

وقال بنس في بداية الجلسة إنه "لا يملك السلطة" لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل بايدن رئيسا.

 "إن تقديري المدروس هو أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي."

يشار إلى أن هذه هي الخطوة الأخيرة قبل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير الجاري.



 وكان الرئيس دعا في وقت سابق أنصاره إلى الاحتجاج رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار.

#الانتخابات الأمريكية #ولاية أريزونا #الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا 2021 (شاهد)

تردد قناة الوطنية التونسية 1 و 2 الجديد 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

غزة: التنمية الاجتماعية توضح حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس لهذا السبب ..

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 5 الخامسة

صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

الأخبار الرئيسية

تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

صحيفة اسرائيلية: نشر بطارية قبة حديدية في إيلات لمواجهة تهديدات الحوثيين

860x484 - 2021-01-06T184607.747

ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!

(شينخوا): متغيرات خارجية دفعت لحل عقدة إجراء انتخابات فلسطينية.. والشكوك لا تزال حاضرة