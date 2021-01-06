لبنان: فتح تؤبن شهداء الثورة لمناسبة يوم الشهيد

بيروت /سما/

أبنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"- قيادة منطقة بيروت، اليوم الاربعاء، شهداء الثورة الفلسطينية في مقبرة شهداء الثورة في بيروت، لمناسبة يوم الشهيد.

وشارك في حفل التأبين أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وأعضاء إقليم لبنان، وممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأحزاب اللبنانية.

ووضع المشاركون أكاليل من الورد على أضرحة الشهداء.

وأكد أبو العردات أن النضال سيستمر في سبيل القضية وفي سبيل فلسطين، مطالبا جميع فصائل الثورة الفلسطينية بالعودة للاجماع الوطني ونبذ الخلافات، ونصرة للشعب الفلسطيني.