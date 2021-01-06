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الاردن: يجب بناء شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل وإزالة التوتر مع إيران

الأربعاء 06 يناير 2021 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: يجب بناء شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل وإزالة التوتر مع إيران



عمان /سما/

شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة بناء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، والتوصل إلى حل للتوتر مع إيران بشأن التسلح النووي ووقف تدخلاتها في دول الجوار.

وجاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار بمشاركة مسؤولين من ست عشرة دولة.

كما شدد الصفدي على أهمية استمرار حشد الدعم السياسي والمالي لضمان استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأهمية إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 67.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أهمية استغلال إيران الفرصة والعودة إلى طاولة الحوار مستغلة الإدارة الأمريكية الجديدة وانفتاحها في برنامجها النووي بعد أن وصلت نسبة التخصيب فيه إلى 20 في المئة والحد من التوترات في المنطقة.

كما أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، استمرار بلادها في العمل على تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتمكينها من مواصلة عملها في مجالي التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين.

#الاردن #ايمن الصفدي #أسلحة الدمار الشامل #ايران #البرنامج النووي الإيراني #الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين

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