  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة".. ترامب: لن نستسلم أبدا ولن نتنازل!

الأربعاء 06 يناير 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة".. ترامب: لن نستسلم أبدا ولن نتنازل!



واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة أمام أنصاره يوم الأربعاء، إنهم لن يستسلموا أبدا ولن يتنازلوا ولن يعترف بالهزيمة في الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وصرح الرئيس الأمريكي أمام عدد من أنصاره المتجمعين قرب البيت الأبيض في واشنطن، بأنه تم تزویر الانتخابات کما لم یحصل سابقا.

وأضاف: "فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة"، مؤكدا لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة.

وتابع: "حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز، لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك".

ونوه ترامب إلى جلسة الكونغرس اليوم المخصصة لتصديق النتائج قائلا: "آمل أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات".

وأفاد: "على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات".

واحتشد ألوف من أنصار ترامب، وبينهم أعضاء في جماعات يمينية، في واشنطن للاحتجاج على اجتماع الكونغرس اليوم الأربعاء للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت في شهر نوفمبر.

#الولايات المتحدة #الرئيس الامريكي #دونالد ترامب #الانتخابات الامريكية 2020 #جو بايدن #الحزب الجمهوري #الحزب الديمقراطي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا 2021 (شاهد)

تردد قناة الوطنية التونسية 1 و 2 الجديد 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

سبب وفاة زوجة زوبير بلحر في الجزائر .. من هي ؟ (شاهد)

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

غزة: التنمية الاجتماعية توضح حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس لهذا السبب ..

صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

الأخبار الرئيسية

صحيفة اسرائيلية: نشر بطارية قبة حديدية في إيلات لمواجهة تهديدات الحوثيين

860x484 - 2021-01-06T184607.747

ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!

(شينخوا): متغيرات خارجية دفعت لحل عقدة إجراء انتخابات فلسطينية.. والشكوك لا تزال حاضرة

رسمياً.. الحكومة السودانية تعلن التوقيع على "اتفاقيات أبراهام" للسلام مع إسرائيل

مصر

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر واسرائيل بشأن القضية الفلسطينية