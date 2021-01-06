غنام وعورتاني يناقشان الترتيبات لإنشاء مدرسة حكومية نموذجية

رام الله / سما /

ناقشت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مع وزير التربية والتعليم أ.د مروان عورتاني الترتيبات لتوقيع اتفاقية لبدء العمل على إنشاء مدرسة حكومية نموذجية في مدينة البيرة، بتبرع من رجل الأعمال الفلسطيني المغترب حماد الحرازين.



جاء ذلك خلال زيارة قامت بها المحافظ غنام للوزير عورتاني في مكتبه برام الله اليوم الأربعاء بحضور المهندس عامر السفاريني الذي يعمل على اعداد المخططات الهندسية للمدرسة.



كما جرى خلال اللقاء اتصال هاتفي بين رجل الأعمال الحرازين والوزير عورتاني، أعرب خلاله الحرازين عن استعداده الكامل لتمويل المدرسة التي ستساهم في إعداد جيل متعلم واع ومبتكر وقادر على مواكبة آخر التطورات العلمية والأكاديمية حول العالم.



من جانبها أكدت غنام على أن هذه المدرسة ستكون ثمرة للتعاون والشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة ورجل الأعمال الحرازين وبلدية البيرة، مشيرة الى أنها تأتي ضمن سلسلة مدارس ومشاريع تنموية صحية وتعليمية ينفذها الحرازين في عدد من محافظات الوطن، شاكرة الحرازين على هذه اللفتة الكريمة التي ستساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا وتعليم أجيالنا المتعاقبة.



وبينت غنام أن هذه المدرسة ستبنى وفق معايير متطورة وتستند لتجارب مدارس دولية واقليمية ما يسمح لها بالإسهام الفعال في إعداد جيل مثقف قادر على البحث العلمي والتطوير، مبينة أن هذه المدرسة ستكون حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم وسيشكل لها مجلس أمناء لادارتها وفق أعلى المعايير لضمان استمراريتها

وتطورها على كافة الصعد.



من جانبه أشاد عورتاني بهذه الخطوة مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون والشراكة من أجل أن ترى المدرسة التي ستحمل اسم "حماد الحرازين" النور وتلبي الأهداف التي ستنشأ من أجلها، شاكراً المحافظ غنام على تنسيقها للجهود لبناء المدرسة، ومشيدا بالمشاريع والمدارس التي ينفذها الحرازين في كافة محافظات الوطن والتي تخدم قطاعات واسعة من شعبنا.

