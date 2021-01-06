  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وزير الخارجية القطري: السعودية مثلت كل الأطراف ولم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة

الأربعاء 06 يناير 2021 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية القطري: السعودية مثلت كل الأطراف ولم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة



الدوحة /سما/

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: إن الأزمة الخليجية كانت وضعاً استثنائياً لسنوات مضت، و"الحل انتصار لمجلس التعاون الخليجي"، مشيراً إلى أننا "اتفقنا على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي وقواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلاً".

وأضاف في تصريحات لقناة (الجزيرة): أن أساسيات الاتفاق عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشؤونها أو تهديد أمن الإقليم، مشيراً إلى أنه "لم يتم الاتفاق على نشر البيان ولكن فيه مبادئ أساسية تم توضيحها".

وتابع آل ثاني: بأن القواعد المحددة لبيان "العلا" قواعد عامة ومبادئ رئيسية ونشرها من عدمه لم يتم بحثه، لافتاً إلى أنه "لا أعرف مدى اهتمام باقي الدول بنشر البيان النهائي للقمة ولا إحراج فيه لأي دولة".

وشدد على أن ظروف أزمة 2017 تختلف عن أزمة 2014 والشرخ مختلف، وبالتالي التفاهمات مختلفة، وقال: "نحن لسنا في صدد أن يكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى".

وأضاف وزير الخارجية القطري: بأن الخطوات هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة من قبل كافة الأطراف، فيما "لا نستطيع أن نقول إن هذا نجاح لقطر أو السعودية أو أي دولة أخرى بل نجاح للجميع".

واعتبر آل ثاني ما حدث مصالحة، وأن السعودية مثلت كل الأطراف والجميع شارك والجميع وقع، مؤكداً أننا "وجدنا إرادة من الأطراف لحل الأزمة وكانت عبر تفويض السعودية لتمثيل باقي الدول".

وقال: المشاكل بين قطر والدول الأطراف مختلفة في طبيعتها وبالتالي التعامل معها مختلف، و"لا شك أن العملية ستأخذ وقتها ولكنها بين الشعوب أسهل من الجوانب السياسية".

وتابع آل ثاني، بأنه لم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة وهي مؤسسة نفخر بها وبإعلامييها وبوجودها بقطر، و"نكفل حرية التعبير ويجب التعامل مع موضوع قناة الجزيرة بإيجابية وبشكل بناء".

وقال: إن لدول مجلس التعاون رؤى مختلفة مع إيران ونريد حلولا لخفض التصعيد، وتابع: "نرقب التصعيد بين أمريكا وإيران ورسالتنا للطرفين نحن لا نريد تصعيدا أو عملا عسكرياً".
 

#قطر #المصالحة الخليجية #السعودية #قناة الجزيرة #مجلس التعاون الخليجي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا 2021 (شاهد)

تردد قناة الوطنية التونسية 1 و 2 الجديد 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

سبب وفاة زوجة زوبير بلحر في الجزائر .. من هي ؟ (شاهد)

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

غزة: التنمية الاجتماعية توضح حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس لهذا السبب ..

صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

الأخبار الرئيسية

صحيفة اسرائيلية: نشر بطارية قبة حديدية في إيلات لمواجهة تهديدات الحوثيين

860x484 - 2021-01-06T184607.747

ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!

(شينخوا): متغيرات خارجية دفعت لحل عقدة إجراء انتخابات فلسطينية.. والشكوك لا تزال حاضرة

رسمياً.. الحكومة السودانية تعلن التوقيع على "اتفاقيات أبراهام" للسلام مع إسرائيل

مصر

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر واسرائيل بشأن القضية الفلسطينية