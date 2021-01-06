"المواصفات والمقاييس" تعلن نتائج مسابقة زيت الزيتون الذهبي لموسم 2020

رام الله / سما /

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأربعاء، عن أسماء الفائزين في مسابقة زيت الزيتون الذهبي الدورة الثانية عشر لموسم 2020، والتي تنافس عليها 18 عينة مشاركة لمزارعين.

جاء ذلك خلال حفل أقيم اليوم تحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد العسيلي، ووزير الزراعة رياض عطاري، وبالتعاون مع الشركاء من وزارة الاقتصاد، ووزارة الزراعة، ومجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، ومؤسسة اوكسفام وشركاؤهم، وبال تريد، والإغاثة الزراعية، واتحاد لجان العمل الزراعي، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونقابة المهندسين الزراعيين، وجامعة بير زيت، والمركز الفلسطيني للبحوث والتنمية الزراعية، ومنظمة الاغذية والزراعة (FAO) ، وشركة الأرض، وشركة الريف، وشركة ياسر منصور واخوانه-لصناعة التنك، وشركة مصانع التنك المحدودة.

وجاء ترتيب الفائزين على النحو التالي: الفائز بالجائزة الذهبية -المرتبة الاولى المزارع علي عارف وقيمتها (3500 دولار)، والفائز بالجائزة الفضية -المرتبة الثانية المزارع منتصر ابو علي وقيمتها (2350دولار)، والفائز بالجائزة البرونزية -المرتبة الثالثة المزارع عبد الحميد رمضان وقيمتها (1650دولار)، والمرتبة الرابعة المزارع محمد احمد زغل وقيمتها (930 دولار)، والمرتبة الخامسة المزارع محمد إبراهيم وقيمتها (540 دولار)، كما تم تكريم المزارع مصطفى مرداوي بالمرتبة السادسة والمزارع محمد عامر بالمرتبة السابعة، علماً أن قيمة الجائزة عبارة عن معدات زراعية مقدمة من الشركاء.

واعرب العسيلي عن سعادته بفوز المشاركين بمسابقة الزيت الذهبي حيث اصبحت تقليداً سنوياً تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس وشركائها، لحث وتشجيع المزارعين على تطوير جودة زيت الزيتون لما له من اهمية دينية وغذائية واقتصادية وتعتبر شجرة الزيتون انعكاس حقيقي لصمود الشعب الفلسطيني في ارضه كجذورشجرة الزيتون التي تتعرض للاقتلاع من قبل الاحتلال.

وأضاف أن المؤسسة عملت على تطوير نظام الجودة لزيت الزيتون بما يضمن انتاج زيت زيتون بكر فاخر وفق المواصفة الفلسطينية ومواصفات مجلس الزيتون الدولي، وتطوير مختبر التحليل الحسي للتذوق من قبل الفريق الوطني للتذوق والفريق المساند الذي تم تأهيله خلال السنوات الماضية، حتى اصبحت نتائج التحليل والتقييم موثقة بشكل دقيق وعادل.

وفي اطار دعم وتطوير المنتج الوطني عملت المؤسسة خلال العام الماضي على اعداد واعتماد 125 مواصفة جديدة وتحديث 55 مواصفة فلسطينية وبذلك اصبح عدد المواصفات المعتمدة 4400 مواصفة، واعتماد تسع تعليمات فنية الزامية جديدة وبذلك اصبح مجموع التعليمات (93) تعليم فني الزامي، وتم منح 20 شهادة جودة وشهادة حلال جديدة.

بدوره، أعلن عطاري عن انطلاق زراعة اشجار الزيتون بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، فشجرة الزيتون هي رمز وشعار الوطن، واليوم سيتم زراعة 19 ألف شجرة زيتون باسم الشهداء، وهذه المبادرة الوطنية جاءت بتوجيهات من الرئيس وبتنفيذ المجلس الاعلى للشباب والرياضة وبالتعاون مع الشركاء على رأسهم وزارة الزراعة، التي قامت بتوفير الاشجار.

وشدد على أن كل من شارك بالمسابقه هو فائز، فشجرة الزيتون لها مضمون ومعنى اقتصادي وهي عنوان سياسي لنا جميعاً.

وتقدم المدير التنفيذي لمجلس الزيتون الدولي عبد اللطيف غديرات، عبر محادثة مسجله بالشكر والتقدير لما تقدمه مؤسسة المواصفات والمقاييس من جهود في رفع جودة زيت الزيتون الفلسطيني، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل الفريق الوطني.

ونوه الى أن اعتماد فلسطين في مجلس الزيتون الدولي منذ اربع سنوات كان اعترافاً ضمنياً، مؤكدا استعداد المجلس الدولي بتقديم الدعم والمساندة لتطوير الانتاج والانتاجية والجودة في فلسطين.

من جهته، بين مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، أن المؤسسة اعتادة سنوياً وكتقليد سنوي عمل هذه المسابقة، وقد لمسنا تحسنا ملحوظاً على نوعية الزيت منذ بداية عقد المسابقة، وشكر جميع الداعمين والشركاء، داعيا المزارعين الى ضرورة الالتزام بالمعايير التي تحقق الجودة ونرفع من مستوى جودة الزيت البكر الممتاز وتعزز التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية.