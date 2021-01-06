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الهباش يُعلق على دعوات المستوطنين لتفكيك مسجد الصخرة المشرفة

الأربعاء 06 يناير 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يُعلق على دعوات المستوطنين لتفكيك مسجد الصخرة المشرفة



رام الله / سما /

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إنّ "دعوات المستوطنين الإسرائيليين "لتفكيك" مسجد الصخرة المشرفة في وسط المسجد الأقصى المبارك، ورغم سخافتها البالغة، إلا أنها تحمل قدرًا كبيرًا من الخطورة، لأن هؤلاء المستوطنين يتمتعون بدعم واسع من المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، وبالذات من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصيًا".

وأضاف الهباش في تصريح عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) أن هذه الدعوات رغم سخافتها، يجب ألا تمر مر الكرام، بل يجب أن يكون عليها رد فعل قوي منا ومن العرب والمسلمين والعالم أجمع، حتى لا يقع المحذور في غفلة من الزمن، وحينها لا ينفع الندم.

#محمود الهباش #مستوطنون #المسجد الأقصى

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