شحادة: المشتركة ستفكك في حال لم تلتزم الأحزاب بعدم دعم نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قال إمطانس شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعضو القائمة العربية المشتركة، اليوم الأربعاء، "إن القائمة ستفكك، ولن تعمل أحزابها معًا، في حال لم تلتزم جميعها مسبقًا بعدم دعم بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة أو بعد نتائجها".

واتهم شحادة في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، بعض الشخصيات من القائمة بأنهم توصلوا لصفقات مع نتنياهو، رغم أن هناك وعود مسبقة بعدم التعامل معه.

وأضاف، "ستضل المشتركة قائمة فقط، إذا تعهدت جميع الأحزاب بعدم تزكية أو دعم نتنياهو لتشكيل أي حكومة"، داعيًا الجميع لاستخلاص العبر مما يجري في الساحة السياسية الإسرائيلية.