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شاهد .. مباراة الأهلي وشباب العقبة بث مباشر في الدوري الأردني 2021

الأربعاء 06 يناير 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مباراة الأهلي وشباب العقبة بث مباشر في الدوري الأردني 2021



عمان / سما

نشر الاتحاد الأردني لكرة القدم رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب العقبة بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 6 كانون ثاني 2021 في الأسبوع العشرين من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الأهلي وشباب العقبة تنقل من ملعب الأمير محمد على قناة (Jordan Sport HD) الأردنية الرياضية الساعة السادسة والنصف بتوقيت عمان والقدس بصوت المعلق أحمد خلايلة.

ويسعى شباب العقبة إلى تحقيق سيناريو مواجهة الدور الاول بدوري المحترفين التي تفوق فيها على الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل، رغم صعوبة المهمة والمقارنة الليلة.

ويخوض الأهلي المواجهة مكتمل الصفوف إذ لا يملك خيارا آخرا سوى الفوز والخروج بالنقاط الثلاث وذلك إذا كان يرغب في الإبقاء على حلم التواجد في مسابقة الدوري القادمة.

مباراة شباب العقبة والأهلي مباشر:

وكان الفيصلي قد تلقى قبل قليل خسارة مؤلمة أمام السلط بهدفين مقابل هدف، ليبتعد كثيرا عن حلم التواجد في المربع الذهبي لا سيما بعد تتويج الوحدات رسميا بالدرع.

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد ثلاث عشرة نقطة بفارق نقطتين خلف سحاب وأربع وراء شباب العقبة الساعي إلى البقاء.

وتعد مباراة الأهلي وشباب العقبة بست نقاط بالنسبة للفريقين، إذ حال تفوق الأخير فإنه سيضمن بقائه في دوري المحترفين الموسم المقبل بشكل كبير ويقترب هبوط الأحمر.

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