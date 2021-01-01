  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

إسرائيل تنشر إحصائيات عن حرب الخليج

الأربعاء 06 يناير 2021 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تنشر إحصائيات عن حرب الخليج



القدس المحتلة /سما/

 نشر ما يسمى بارشيف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ما قال عنها صور ومقاطع فيديو ووثائق سرية يكشف عنها لأول مرة عن حرب الخليج التي وقعت منذ 30 عامًا.

وبدأت تلك الحرب في مساء الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني 1991، حين تم التعرف على إطلاق أول صاروخ من العراق، واستمرت حتى الخامس والعشرين من فبراير/ شباط، من نفس العام، أي منذ 3 عقود.

وكانت غالبية الهجمات ليلًا، حيث كان أول هجوم في تلك الليلة التي بدأت فيها الحرب بإطلاق 8 صواريخ، 5 منها في تل أبيب، و 3 في حيفا، ثم أطلقت 4 صواريخ أخرى في اليوم التالي على تل أبيب.

وفي اليوم الثالث أطلق صاروخ واحد على تل أبيب، فيما تم لأول مرة إطلاق صاروخين باتريوت لأول مرة لاعتراضه، وبعد ذلك بيوم أطلق صاروخ واحد تجاه حيفا وتم إلإطلاق 4 صواريخ باتريوت تجاهه.

وكان أعنف إطلاق للصواريخ في الخامس والعشرين من يناير/ كانون ثاني، حين أطلقت 9 صواريخ، منها 7 على تل أبيب، و2 تجاه حيفا، حيث تم إطلاق 27 صاروخًا من بطاريات باتريوت على تلك الصواريخ.

وفي الفترة من 28 يناير/ كانون الثاني وحتى الثالث من فبراير/ شباط، تم إطلاق 4 صواريخ أخرى سقطت في مناطق قرب الضفة الغربية، فيما يبدو بسبب خطأ في منصات الإطلاق.

وفي السادس عشر من فبراير/ شباط كان هناك إطلاق 3 صواريخ على ديمونة وآخر على حيفا، وكان هناك إطلاق نار في الخامس والعشرين من نفس الشهر على ديمونا.

وإجمالًا وفق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فإنه تم إطلاق 43 صاروخًا من طراز سكود على إسرائيل من العراق، 26 منها على تل أبيب، و8 على حيفا، و5 على ديمونا، و4 على الضفة الغربية.

فيما أطلق الجنود الأميركيون 54 قذيفة لاعتراض صواريخ سكود العراقية.

وكان هناك وفق تقرير وزارة الجيش الإسرائيلي 14 قتيلًا إسرائيليًا، في حين أن موقع النصب التذكاري لضحايا الهجمات ذكر رقم أعلى بذلك بكثير. وفق موقع واي نت العبري.

وأشار إلى أن هناك 229 إسرائيليًا أصيبوا بجروح جراء الهجمات بشكل مباشر، و540 جراء إصابتهم بالقلق.

وكانت إسرائيل تتوقع هجمات بصواريخ حربية كيماوية لذلك وزعت القناعات لارتدائها، وفتحت الملاجئ، وخصصت لقواتها ملابس واقية للذهاب للمناطق التي تسقط فيها الصواريخ.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #حرب الخليج #العراق #تل ابيب #السعودية #الكويت

الأكثر قراءة اليوم

مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري بث مباشر في أفريقيا 2021 (شاهد)

سبب وفاة زوجة زوبير بلحر في الجزائر .. من هي ؟ (شاهد)

غزة: التنمية الاجتماعية توضح حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

تردد قناة الوطنية التونسية 1 و 2 الجديد 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس لهذا السبب ..

صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

الأخبار الرئيسية

رسمياً.. الحكومة السودانية تعلن التوقيع على "اتفاقيات أبراهام" للسلام مع إسرائيل

مصر

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر واسرائيل بشأن القضية الفلسطينية

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1585 حالة تعاف

باراك يزعم : حماس معنية بمواصلة حكم "نتنياهو" وسقوطه خطر عليهم