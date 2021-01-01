الشرطة تضبط 9 قطع يشتبه أنها أثرية وتقبض على شخص في جنين

جنين /سما/

ضبطت الشرطة،اليوم، 9 قطع يشتبه أنها أثرية وقبضت على شخص يشتبه به بحيازة المواد الاثرية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناء على معلومات وردت لشرطة السياحة والآثار حول وجود شخص بحوزته قطع أثرية وهو متواجد في إحدى بلدات محافظة جنين وبالبحث والتحري توجهت قوة من شرطة السياحة والآثار إلى مكان تواجده وتمكنت من إلقاء القبض عليه وضبطت بحوزته 9 قطع يشتبه أنها أثرية ، وبعرض المضبوطات على مكتب وزارة السياحة والآثار في جنين تبين أن 9 قطع أثرية وهي عبارة عن قطع عملة معدنية وخاتم ومرواد نحاسي أثري.

وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة حسب الأصول.