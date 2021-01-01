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إصابة شاب بجروح خطرة جراء حادث سير جنوب الخليل

الأربعاء 06 يناير 2021 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بجروح خطرة جراء حادث سير جنوب الخليل



الخليل /سما/

قال الدكتور يوسف الطردي رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان التخصصي، الأربعاء، إن الشاب أدهم يوسف عبد العزيز البطران، قد ادخل الى قسم الطوارئ، وهو يعاني من توقف للقلب ومصاب بجروح خطرة جراء حادث سير تعرض له عند مثلث خرسا جنوب غرب الخليل.

واضاف: "لقد تم انعاش القلب لديه، وتم بذل جهود كبيرة من قبل الاطباء في المستشفى، وتم ادخاله الى قسم العناية الفائقة لمتابعة حالته".

وقالت مصادر محلية، بان الشاب البطران تعرض لحادث سير جراء اصدام الدراجة النارية التي كان يستقلها مع شاحنة صغيرة قرب مفرق خرسا حنوب غرب الخليل.

#حادث سير

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