إصابة شاب بجروح خطرة جراء حادث سير جنوب الخليل

الخليل /سما/

قال الدكتور يوسف الطردي رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان التخصصي، الأربعاء، إن الشاب أدهم يوسف عبد العزيز البطران، قد ادخل الى قسم الطوارئ، وهو يعاني من توقف للقلب ومصاب بجروح خطرة جراء حادث سير تعرض له عند مثلث خرسا جنوب غرب الخليل.

واضاف: "لقد تم انعاش القلب لديه، وتم بذل جهود كبيرة من قبل الاطباء في المستشفى، وتم ادخاله الى قسم العناية الفائقة لمتابعة حالته".

وقالت مصادر محلية، بان الشاب البطران تعرض لحادث سير جراء اصدام الدراجة النارية التي كان يستقلها مع شاحنة صغيرة قرب مفرق خرسا حنوب غرب الخليل.