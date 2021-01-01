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نيابة عن الرئيس: عبد الهادي يسلم نجل الراحل حاتم علي وسام الفنون والثقافة والعلوم النجمة الكبرى

الأربعاء 06 يناير 2021 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة عن الرئيس: عبد الهادي يسلم نجل الراحل حاتم علي وسام الفنون والثقافة والعلوم النجمة الكبرى



دمشق /سما/

نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سلم مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الأربعاء، نجل المخرج السوري الكبير الراحل حاتم علي، وسام الفنون والثقافة والعلوم النجمة الكبرى تقديراً لما قدمه الراحل من فن ملتزم وداعم للقضية الفلسطينية، في مكتب الراحل بالعاصمة السورية دمشق.

وقال عبد الهادي، "الفن الملتزم والاعمال الادبية والثقافية مثل مسلسل التغريبة الفلسطينية وهو واحد من العديد من الاعمال التي قام بها الراحل، ومثل هذه الاعمال بالنسبة لسيادة الرئيس هي نضال ومقاومة في سبيل كشف جرائم الاحتلال، والتعريف بالرواية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني أصيل وهو صاحب الارض منذ آلاف السنين".

بدوره، وجه عمرو علي نجل النجم الراحل حاتم علي الشكر والتقدير لسيادة الرئيس محمود عباس على اهتمامه وتقديره لوالده من خلال منحه أعلى وسام في دولة فلسطين مؤكداً أن هذا الوسام خفف من مصاب العائلة لأنه من فلسطين التي عشقها والدها".

وتابع: " كان أمل والدي قبل رحيله لقاء الرئيس محمود عباس لما له من محبة خاصة في قلبه وكان يتحدث معي في ذلك".

وأضاف، "والدي من الجولان العربي السوري وعانى نفس معاناة الشعب الفلسطيني من لجوء ونزوح بسبب الاحتلال الإسرائيلي وكان دائم الهم والألم على الشعب الفلسطيني بسبب ما يعانيه من جرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي".

من جهته، وجه المخرج علي العلي صديق الراحل الشكر للرئيس محمود عباس على هذا التكريم ولمواكبته للمحنة التي ألمت بنا من لحظاتها الأولى، مؤكدا أن هذا التكريم من سيادته يخفف من أثر الفقد على أهل الراحل".

وقال: "نحن -الفلسطينيين والسوريين- شعب واحد ومعاناتنا ووجعنا دائماً واحدة".

#السفير عبد الهادي #منظمة التحرير #حاتم علي

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