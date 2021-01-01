مشاهدة مباراة النادي الصفاقسي ومولوديه الجزائر بث مباشر

تونس / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة النادي الصفاقسي التونسي ضد مولودية الجزائر بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 ضمن منافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة مولودية الجزائر والصفاقسي تبث حصريا من ملعب الطيب المهيري في تونس على قناة التونسية الوطنية (Television Tunisienne 2) بصوت المعلق المميز حافظ بن عامر.

وتقام مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر مباشر بالتزامن مع العديد من المواجهات الحاسمة في البطولة الأفريقية، لا سيما فيتا كلوب أمام يونغ بوفاليويس، وجاره الترجي، والوداد المغربي.