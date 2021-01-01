  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مشاهدة مباراة النادي الصفاقسي ومولوديه الجزائر بث مباشر

الأربعاء 06 يناير 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة النادي الصفاقسي ومولوديه الجزائر بث مباشر



تونس / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة النادي الصفاقسي التونسي ضد مولودية الجزائر بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 ضمن منافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة مولودية الجزائر والصفاقسي تبث حصريا من ملعب الطيب المهيري في تونس على قناة التونسية الوطنية (Television Tunisienne 2) بصوت المعلق المميز حافظ بن عامر.

وتقام مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر مباشر بالتزامن مع العديد من المواجهات الحاسمة في البطولة الأفريقية، لا سيما فيتا كلوب أمام يونغ بوفاليويس، وجاره الترجي، والوداد المغربي.

#النادي الصفاقسي #مولودية الجزائر #بث مباشر #تونس #الجزائر #الصفاقسي #مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر #مباراة مولودية الجزائر والصفاقسي #مباشر

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة زوجة زوبير بلحر في الجزائر .. من هي ؟ (شاهد)

غزة: التنمية الاجتماعية توضح حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس لهذا السبب ..

صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

"سي بي اس": رسالة صوتية مرعبة تهدد الولايات المتحدة.. والهدف "الانتقام لسليماني"

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري بث مباشر في أفريقيا 2021 (شاهد)

الأخبار الرئيسية

مصر

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر واسرائيل بشأن القضية الفلسطينية

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1585 حالة تعاف

باراك يزعم : حماس معنية بمواصلة حكم "نتنياهو" وسقوطه خطر عليهم

صورة

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..