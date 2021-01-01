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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر واسرائيل بشأن القضية الفلسطينية

الأربعاء 06 يناير 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر واسرائيل بشأن القضية الفلسطينية



القاهرة /سما/

أجرى وزير الخارجية سامح شكري صباح يوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وقالت الخارجية في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : إن "ذلك في إطار التحضير لاجتماع الرباعية التي تشمل مصر والأردن، وفرنسا، وألمانيا خلال الأيام القادمة".

وأضافت: "هي مجموعة الدول التي تسعى لدفع جهود السلام في المنطقة، خلال المرحلة القادمة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وكافة الأطراف المعنية".

وأردفت: "هذا، ويجري تنسيق على مستوى وزيري الخارجية كذلك مع الجانب الفلسطيني في إطار الإعداد اللازم لاجتماع الرباعية، حيث أجرى الوزير سامح شكري اتصالًا آخر مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في هذا الإطار، وذلك في سياق المواقف المصرية الساعية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية".

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