توغل إسرائيلي وإطلاق النار على الصيادين في قطاع غزة

غزة /سما/

ذكرت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، أنّ قوات الاحتلال الاسرائيلي، توغلت في أراضي المواطنين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأطلقت الرصاص باتّجاه مراكب الصيادين قبالة منطقة السودانية شمال القطاع.

وقالت المصادر: "إنّ عدة آليات عسكرية اسرائيلية توغلت في أراضي المواطنين بمنطقة الفخاري شرق خان يونس وسط إطلاق نار وقنابل دخانية في المكان".

وأضافت أنّ جرافات الاحتلال قامت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين ووضعت سواتر ترابية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء الشرقية لخان يونس.

وفي ذات السياق، لفتت إلى أنّ زوارق بحرية الاحتلال، استهدفت مراكب الصيادين قبالة شاطىء منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة وهي على بعد نحو ثلاثة أميال وأجبرتها على العروض من البحر وسط إطلاق وابل من الأسلحة الرشاشة وفتح خراطيم المياه صوبها.