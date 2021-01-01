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الاتحاد الفلسطيني لذوي الإعاقة: التأمين الصحي الحكومي شامل ومجاني وعادل

الأربعاء 06 يناير 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني لذوي الإعاقة: التأمين الصحي الحكومي شامل ومجاني وعادل



رام الله /سما/

أكّد أمين سر الاتحاد الفلسطيني لذوي الإعاقة مجدي مرعي، اليوم الأربعاء، على أنّ إقرار الحكومة التأمين الصحي الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، هو تأمين شامل ومجاني وعادل.

وقال مرعي خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: "إقرار التأمين الصحي نتاج جهد مستمر ومتكاتف على مدار السنوات، وهو مرحلة أولية من أجل الوصول لمعايير الاستحقاق، ولسلة الخدمات وتفسير بنود الأمور الفنية داخل نظام التأمين، وداخل الخدمات وتوحيد عملها ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع".

وبيّن أنّه يوجد أكثر من خدمة ستضاف على التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، كإضافة الأبوين إلى التأمين وشمول ممن هم تحت وصاية الأشخاص ذوي الإعاقة فيه.

وفي ختام حديثه، أشار مرعي إلى أنّه سيكون هناك قاعدة بيانات إلكترونية صادرة من الاتحاد بالعدد الحقيقي من المستفيدين من التأمين الصحي وتقييمها مع وزارة الداخلية لتسليمها وتحديث هذه التأمينات، وذلك مع نهاية العام الجاري.

#الاتحاد الفلسطيني لذوي الإعاقة #فلسطين #التأمين الصحي

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