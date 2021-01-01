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الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد بقلقيلية

الأربعاء 06 يناير 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد بقلقيلية



قلقيلية /سما/

صادق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مخطط استيطاني جديد، يقضي بالاستيلاء على أراضي المواطنين شرق محافظة قلقيلية، لصالح البناء الاستيطاني.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة في تصريح صحفي، إن سلطات الاحتلال صادقت على قرار بالاستيلاء على 1008 دونمات".

وأضاف: "هي من أراضي المواطنين قرب مستوطنة "الفيه مناشيه"، المقامة على أراضي بلدات: عزون، وكفر ثلث، والنبي الياس شرق قلقيلية"، بحسب وكالة "وفا".

ونوه إلى أن المصادقة على الاستيلاء، ضمن المخطط الجديد الذي صدر في 22 كانون الثاني/ يناير العام المنصرم، والذي يقضي ببناء 1406 وحدات استيطانية جديدة، في مناطق تعرف باسم وادي عسلة، وظهر المناف، وقطاين السهل والمَنافس.

#اسرائيل #استيطان #مخطط استيطاني #قلقيلية

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