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الاعلامي الحكومي بغزة يكشف تفاصيل جديدة عن الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة كورونا

الأربعاء 06 يناير 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي بغزة يكشف تفاصيل جديدة عن الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة كورونا



غزة /سما/

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد "كوفييد 19".

وقال معروف في تصريح صحفي: "الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة قدمت توصية لخلية الأزمة العليا بتمديد العمل بالإجراءات المتخذة بتاريخ 9 ديسمبر، كما هي، لمدة لا تقل عن أسبوعين تنتهي بتاريخ 14 يناير من العام الجاري".

وأضاف: "سيتم بعد هذين الأسبوعين عقد جلسة لتقييم الحالة الوبائية ومدى استقرارها، وبناءً على مخرجاتها سيتم اتخاذ قرار بتخفيف الإجراءات من عدمه".

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