لجنة دعم الصحفيين في جنيف تدعو لدعم مبادرة حماية المحتوى الفلسطيني

غزة /سما/

أعلنت لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) تضامنها الكامل مع الصفحات الفلسطينية في مطالبتها بمعايير متوازنة ومتكافئة للنشر حول القضية الفلسطينية.

وجددت اللجنة مطالبتها إدارة شركة "فيسبوك" بإعلان واضح وشفاف غير قابل للتأويل والالتباس حول سياساتها المتبعة لحذف وحظر العديد من الحسابات والصفحات العائدة لجهات فلسطينية، خصوصاً إعلاميين وناشطين حقوقيين في خضم عرضهم القضايا الفلسطينية، لاسيما في ظل ازدياد الإشارة من المعنيين إلى وجود تنسيق بين إدارة الشركة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس ضغوطًا عليها لحجب المحتوى.

وجددت اللجنة دعوتها المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية المعنية بحماية الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات احترامًا لأصول العمل الصحفي، وميثاق شرف الصحفيين، والإعلان العالمي لحقوق الانسان.

من جهته، أكد رئيس لجنة دعم الصحفيين في فلسطين صالح المصري دعم اللجنة لمبادرة حماية المحتوى الفلسطيني، التي تدعو إلى وقف النشر على منصة فيسبوك لمدة ساعتين السبت المقبل، احتجاجًا على "ملاحقة واستهداف" المحتوى بالتنسيق بين الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مواقع التواصل.

وقال المصري: إن لجنة دعم الصحفيين وثقت خلال عام 2020 أكثر من 436 انتهاكًا بحق المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن المحتوى الرقمي الفلسطيني يتعرض لملاحقة واستهداف وتضييق في تنسيق كامل بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مواقع التواصل.

ودعا المصري الصحفيين الفلسطينيين وكافة وسائل الاعلام المحلية والعربي للمشاركة في الحملة ووقف النشر على "فيسبوك" السبت المقبل، بين الخامسة والسابعة مساء بتوقيت فلسطين (15:00 ـ 17:00 بتوقيت غرينتش).