محافظة جنين تحيي يوم الشهيد الفلسطيني تحت عنوان " أحياء يرزقون "

جنين /سما/

أحيت محافظة جنين، اليوم، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، فعاليات يوم الشهيد الفلسطيني تحت عنوان "أحياء يُرزقون" التي دعا إليها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

وأُقيمت الفعالية في قرية بيت قاد بزراعة أشجار الزيتون تحمل أسماء شهداء محافظة جنين تخليداً لتضحياتهم، بمشاركة محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة فرع الشمال يوسف الزعبي، وأمين سر إقليم حركة فتح عطا أبو ارميلة، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية.

ونقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكداً أهمية مثل هذه الفعاليات التي تجسد الانتماء للأرض وللوطن، وتخليداً للشهداء.

وأضاف: إن هذا اليوم له دلالة وطنية وقيمة تاريخية تعبر عن عدالة القضية الفلسطينية وأهميتها.