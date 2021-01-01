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نتنياهو يطلب تأجيل جلسة محاكمته ويسعى للحصانة مجدداً

الأربعاء 06 يناير 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يطلب تأجيل جلسة محاكمته ويسعى للحصانة مجدداً



القدس المحتلة /سما/

 طلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، من المحكمة المركزية في القدس تأجيل جلسة الاستماع في قضيته لتقديم رد على لائحة الاتهام الموجهة ضده، بعد إقرار تعديلها في الملف 4000 بشأن بيزك- واللا، وذلك لتغيير رده عليها.

وبحسب قناة "12" العبرية، فإن فريق الدفاع طلب تأجيل جلسة المحاكمة المقرر عقدها يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل إلى الشهر المقبل.

وتتضمن لائحة الاتهام المعدلة تفاصيل مادية وذات صلة للدفاع عن المتهمين، بعد فصل الكثير من القضايا التي تخصه عن عائلته.

وبحسب قناة "12" العبرية، فإن نتنياهو يسعى حالياً لإعادة تقديم طلب للحصول على حصانة من الكنيست ضد محاكمته، بعد أن كان تنازل عن هذا الخيار منذ نحو عام حين أدرك أنه ليست لديه أغلبية للحصول عليها.

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