قوات القمع ترش الأسرى بالغاز في قسمي (21) و(22) في "عوفر"

رام الله /سما/

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اليوم الأربعاء، عدة أقسام في سجن "عوفر"، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة، ورشت الأسرى في قسمي (21) و(22) بالغاز، وأغلقت كافة الأقسام.

وقال نادي الأسير، إنه وفي ظل تصاعد انتشار الوباء، تُصعد إدارة سجون الاحتلال من عمليات القمع والاقتحامات، والتي تُشكل جزءًا من السياسات الممنهجة التي تنفذها بحق الأسرى، والتي تُساهم من احتمالية انتشار عدوى الفيروس من السّجانين للأسرى، نتيجة الاحتكاك المباشر بينهم خلال عمليات الاقتحامات.

وكان سجن "عوفر" خلال العام المنصرم 2020م، قد تعرض لأعنف مواجهة داخل السجون، عبر عدة اقتحامات نفذتها قوات القمع وكان أشدها في شهر أيلول/ سبتمبر، عقب استشهاد الأسير داوود الخطيب.

يُشار إلى أن أكثر من 800 أسير يقبعون في سجن "عوفر" بينهم أطفال.