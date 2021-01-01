مشاهدة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري بث مباشر في أفريقيا 2021

الخرطوم / سما

أعلنت القناة الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة المريخ السوداني ضد انيمبا النيجيري بث مباشر التي تجري اليوم الأربعاء 6 كانون ثاني 2021 على ملعب سبورت ستاديوم في نيجيريا.

مباراة المريخ وانيمبا مباشر تبث على قناة بطل نيجيريا لحساب الدور الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021، بالإضافة إلى المنصات الاجتماعية كافة.

وأعلن مدرب المريخ عن تشكيلة الفريق التي ستخوض مواجهة أنيمبا الحاسمة، إذ تضمنت منجد النيل، أمير كمال، أحمد موسى، تمبش كرنقو، ضياء محجوب، عماد الصيني.

كما جاء في التشكيلة الأساسية للمريخ السودانية، سيف تيري، السماني الصاوي، ويند أرنولد، بكري المدينة، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المميزين على دكة الاحتياط للتبديلات.

مباراة المريخ السوداني مباشر:

وقال النادي السوداني على تويتر: على أكتاف المريخ ستصعد الأمة، تجاوزنا الاختبارات الصعبة، نلعب بثقة أكبر الآن، روح الفريق حدودها السماء، إن لم تكن قويا لا تستحق التواجد معنا.

ويطمح الجمهور السوداني بأن ينجح الممثلان المريخ والهلال في بلوغ دور المجموعات، إذ تبدو مهمة الأول أسهل بسبب نتيجة لقاء الذهاب الساحقة بثلاثة أهداف دون رد.

وأوضحت أن مباراة المريخ وانيمبا مباشر تبدأ الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الخرطوم والقاهرة والقدس وطرابلس، فيما تكون 03:30 وفق الدوحة ومكة المكرمة والمنامة.