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شاهد .. مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو بث مباشر

الأربعاء 06 يناير 2021 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو بث مباشر



الخرطوم / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية رابط مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد الأشانتي كوتوكو الغاني بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

مباراة الهلال والأشانتي كوتوكو مباشر تبث من ملعب النادي في العاصمة الخرطوم على قناة الملاعب الرياضية السودانية عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السودان ومصر وفلسطين.

ويسعى الهلال إلى تأكيد أفضليته المطلقة في موقعة الذهاب التي نجح في الفوز فيها بنتيجة كبيرة (3-0) رغم الغيابات البارزة في صفوفه حينما سافر إلى غانا الفترة المنصرمة.

ولم تكن بداية الهلال موفقة في مستهل مشواره بالدوري السوداني الممتاز، الأمر الذي ربما ينعكس على أداء لاعبيه عند مواجهة الأشانتي كوتوكو الخصم المعروف بأنه عنيد.

مباراة الهلال السوداني مباشر:

وأبدع لاعبو الهلال في المسابقة الأفريقية الأغلى، إذ يتمنى المشجعون أن يكونوا على قدر المسؤولية والتمكن من تخطي عقبة الفريق الغاني قبل الذهاب إلى دور المجموعات.

وتجري مباراة الهلال وكوتوكو بطل غانا بالتزامن مع مواجهات نارية في البطولة الأفريقية، أبرزها مازيمبي أمام بونغويدي الجابوني، غور ماهيا مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري.

كما يشهد هذا اليوم لقاء الوداد الرياضي المغربي والملعب المالكي، حوريا الغيني مع راسينغ كلوب العاجي، النادي الصفاقسي ومولودية الجزائر، الترجي والأهلي بنغازي الليبي.

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