وزارة الثقافة تدعم إنتاج الفيلم الوثائقي "فلسطين 2030"

رام الله / سما /

دعمت وزارة الثقافة إنتاج فيلم وثائقي بعنوان "فلسطين 2030"، للأديب الدكتور أحمد رفيق عوض، والذي يتناول فلسطين بعد عشر سنوات، برغبة تنبؤية بالمستقبل بناءً على معطيات الحاضر.



ويهدف الفيلم إلى توثيق الحالة الفلسطينية والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية من استيطان، وتشريد، واغلاق، وحصار، وتحقيق الاستقلال وحق الشعب في تقرير مصيره.

ويعتمد الفيلم الوثائقي ومدته ما يقارب 45 دقيقة على مواد أرشيفية مهمة، وتصويرٍ حديثٍ للمواقع المختلفة في فلسطين، ولقاءات مع مختصين في مجالات الثقافة والسياسة والاقتصاد والتجارة.



وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إن هذا الدعم يأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية الرامية لتعزيز الرواية الفلسطينية والدفاع عنها، ودعم الإنتاج الفلسطيني الوثائقي، وتطوير ودعم عمل الأفراد والمؤسسات، مؤكداً أهمية توثيق الرواية الفلسطينية في كافة المراحل التي مرت بها، وأهمية دراسة التحديات التي ستمر بها بعد سنوات عديدة.



بدوره أشاد الدكتور رفيق عوض بدعم الوزارة المتواصل للمبدعين والمبدعات في مختلف مناطق تواجدهم، وأبدى سعادته بهذا الدعم للخروج بمنتج أدبي ثقافي وثائقي يتناول التحديات والمنعطفات التي عاشها الفلسطينيون والنظرة المستقبلية لهذه التحديات.