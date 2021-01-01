  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

عراقي يبتّز زوجته بنشر صورها الخاصة إذا لم تدفع له 5 ملايين.. تفاصيل

الأربعاء 06 يناير 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
عراقي يبتّز زوجته بنشر صورها الخاصة إذا لم تدفع له 5 ملايين.. تفاصيل



وكالات / سما /

ساوم رجل عراقي الجنسية زوجته بنشر صورها الخاصة على موقع فيسبوك ما لم تدفع له مبلغًا يقدر بخمسة ملايين دينار، بما يعادل 3800 دولار أميركي تقريبًا وفق ما أكده مجلس القضاء الأعلى في العراق.

وقالت صحيفة مجلس القضاء في تقرير لها، إن "حنان تعرضت إلى ابتزاز إلكتروني وتهديد بنشر صور وفيديوهات عائدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ما لم تدفع خمسة ملايين دينار عراقي مقابل مسحها وعدم نشرها على تلك المواقع".

وكشفت حنان بحسب الصحفية عن قصتها أمام قاضي محكمة جنايات القادسية قائلة: "لم أكن أتوقع يوما أن يقوم زوجي الشرعي والقانوني بهذه التصرفات الدنيئة إذ تعرضت إلى ابتزاز إلكتروني وتهديد بنشر فيديوهات وصور خاصة بي كنت قد صورتها في وقت سابق بغرفة نومي أثناء فترة الزواج".

وأضافت أن "المبتز الإلكتروني هددني بنشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم أدفع له خمسة ملايين دينار. تزوجت قبل شهرين وحدثت بيننا خلافات ما اضطرني إلى ترك بيت الزوجية والعودة إلى أهلي لكن بعد مرور أيام بدأ زوجي بمساومتي وابتزازي بالصور والفيديوهات الموجودة على جهازه الشخصي طالباً مني المبلغ مقابل مسحها وعدم نشرها".

وبينت أنها "اتصلت بأحد أقارب زوجها وطلبت منه التدخل من أجل إنهاء الموضوع فقام الوسيط بالتدخل والتفاوض مع الزوج وتوصلنا إلى اتفاق ينص على تخفيض المبلغ إلى ثلاثة ملايين دينار ووافقت على ذلك شريطة أن يكون على شكل دفعتين الأولى أثناء التسليم والثانية بعد مسح الصور بنفسي".

ولفتت حنان إلى أن "الاتفاق نص أيضا على أن أسلم الوسيط مبلغ 600 ألف دينار كدفعة أولى وذهب إلى زوجي الذي كان ينتظره بالقرب من منزلي حسب تصوير كاميرات المنزل والتي بينت لي استلامه المبلغ من الوسيط".

وختمت شهادتها: "بعد محاولتي فتح الموبايل اتضح أنه لا يعمل ولا توجد فيه الصور التي كان يهددني بها لذا أقمت عليه شكوى أمام محكمة التحقيق لأنه استمر بابتزازي بها".

#ابتزاز #صور #الزوجة #العراق #صور خاصة #تهديد #ابتزاز إلكتروني

الأكثر قراءة اليوم

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

سبب وفاة زوجة زوبير بلحر في الجزائر .. من هي ؟ (شاهد)

غزة: التنمية الاجتماعية توضح حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

"سي بي اس": رسالة صوتية مرعبة تهدد الولايات المتحدة.. والهدف "الانتقام لسليماني"

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 ON Time Sports HD الجديد 2021 (صورة)

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1585 حالة تعاف

باراك يزعم : حماس معنية بمواصلة حكم "نتنياهو" وسقوطه خطر عليهم

صورة

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

"كان اسمه صادما في إسرائيل" .. مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن اغتيال "يحيى عياش"

صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس لهذا السبب ..