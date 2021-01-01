ماجد المصري يعلن إصابته بكورونا

وكالات / سما /

أعلن الفنان ماجد المصري إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه بدأ في مرحلة العزل المنزلي، بعيداً عن أسرته وزوجته.

وكشف المصري أنه عندما شعر ببعض أعراض كورونا منها فقدانه لحاسة الشم، قام على الفور بإجراء التحاليل المتعلقة بالفيروس وتأكد من إصابته.

وطالب الجمهور بالحفاظ على أنفسهم من هذا الفيروس، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، وقال: “الموضوع بجد مش هزار لازم نحافظ على بعض وعلى أطفالنا، خدوا بالكم”.

والجدير بالذكر أن الفنانة منى إش إش طليقة ماجد المصري قد أعلنت منذ فترة إصابتها بالفيروس وتعافيها منه.