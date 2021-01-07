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الخارجية: موافقات جديدة لطلبة ومواطنين ورجال أعمال للسفر إلى نيويورك

الأربعاء 06 يناير 2021 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: موافقات جديدة لطلبة ومواطنين ورجال أعمال للسفر إلى نيويورك



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، عن حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا لديها للسفر الى نيويورك على متن رحلة الملكية رقم 261 يتاريخ 07/01/2021، عبر المنصة الالكترونية.

ودعت الخارجية جميع الذين سجلوا لديها سابقا وأبلغتهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لدينا عبر المنصة الاخيرة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/   او عبر وكيل سفرهم المحلي.  


 

ونوهت لجميع المواطنين الراغبين بالسفر بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس كورونا، على ان تتضمن الشهادة او الكتاب تحديد ساعة وقت اخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت اخذ العينة الى وقت الصعود الى الطائرة.

ودعت جميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر إلى الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص كوورنا والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول أعلاه، وضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص كورونا www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.

#وزارة الخارجية #نيويورك #طلبة #رجال الاعمال #السفر

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