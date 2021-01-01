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5 أشياء تسبب لك الصداع

الأربعاء 06 يناير 2021 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أشياء تسبب لك الصداع



وكالات / سما /

صداع الصباح الباكر من المشاكل الصحية الشائعة والتي قد تفسد جدول يومك بالكامل، حيث يمكن أن يجعلك الألم الحاد والخفقان تشعر بالغضب ويشتت انتباهك عن هدفك، إذا كنت تعاني من الصداع عند الاستيقاظ من النوم بشكل متكرر، إليك 5 أشياء قد تسبب لك الصداع في الصباح يجب علاجها، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

الأرق

السبب الأكثر شيوعًا لصداع الصباح هو الأرق حتى بعد النوم لمدة سبع إلى ثماني ساعات في الليل، إذا كنت لا تشعر بالانتعاش والراحة في الصباح ، فهذا يعني ببساطة أنك لا تحصل على نوم جيد لمنع حدوث الصداع ، عليك أولاً أن تجد السبب الجذري للمشكلة، ولهذا يجب عليك استشارة طبيبك.

 ربما تعاني من الصداع النصفي

قد يكون الصداع المتكرر ناتجًا أيضًا عن الصداع النصفي حيث تشير الدراسات إلى أن معظم الناس يعانون من الصداع النصفي إما في الصباح الباكر أو في الليل.

عضلاتك قد تكون متوترة

قد يكون صداع الصباح ناتجًا عن توتر عضلات الرقبة، والذي يمكن أن يحدث بسبب الوسادة التي تستخدمها أو وضعية نومك. الوسائد تدعم الرقبة والعمود الفقري لذلك ، تحتاج إلى استخدام النوع المناسب من الوسادات، فالوسادة الناعمة يمكن أن تسبب المتاعب لذا، تحقق من وسادتك ووضعية نومك.

طحن الأسنان في الليل

يمكن أن يكون الصداع الصباحي أيضًا علامة على أنك تطحن أسنانك في الليل يمكن أن يسبب طحن الأسنان ضغطًا في المفاصل الصدغية الفكية (TMJ) ، والتي تربط الفك السفلي بالجمجمة أمام أذنك هذا يؤدي إلى التوتر ، والذي يمكن أن يسبب الصداع. قد يسبب هذا أيضًا ألمًا في الفك في الصباح.

الصداع يمكن أن يكون شيئًا خطيرًا

يمكن أن يكون صداع الصباح ناتجًا عن بعض الحالات الصحية الأساسية يمكن أن يكون بسبب زيادة الضغط بسبب ورم في المخ إذا كان الورم متورمًا ، فقد يزيد الضغط في الدماغ ويمكن أن يسبب الصداع عدة مرات في اليوم لكن لا تبالغ في تقييم الموقف بنفسك واستشر طبيبك إذا كنت تعاني من صداع الصباح بشكل متكرر.

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