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العملاقة سامسونغ تفصح عن سلسلة "S21".. وتحدد الموعد

الأربعاء 06 يناير 2021 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
العملاقة سامسونغ تفصح عن سلسلة "S21".. وتحدد الموعد



وكالات / سما /

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية موعد مؤتمرها "Unpacked 2021"، الذي من المنتظر أن تكشف فيه سلسلة "S21" القادمة.

ونشر حساب الشركة على المنصات الاجتماعية مقطع فيديو تشويقي يحدد تاريخ 14 يناير الحالي موعدا لمؤتمرها السنوي، الذي ستزيح فيه النقاب عن عدد من أجهزتها الحديثة.

وسيجري المؤتمر في شكل افتراضي عبر الإنترنت، على أن تكون الدعوة مفتوحة في وجه كل المهتمين بمستجدات الشركة العملاقة.

ومن المنتظر أن يبدأ البث في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

وحسب التسريبات المتداولة، فإن سامسونغ ستطلق ثلاثة هواتف من سلسلة غالاكسي S21. ووفق موقع "غادجيت" التقني، فإن الأمر يتعلق بـ"إس 21" و"إس 21+" وإس 21 ألترا".

هذا ويعتقد أن هذه الهواتف الجديدة قد تأتي بدون ملحقات مجانية، مثل الشاحن أو السماعات، في خطوة مشابهة لما قامت به منافستها "أبل" الأميركية.

#سامسونغ #هاتف S21

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