  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

بـ"ويندوز 2021".. مايكروسوفت تجهز "المفاجأة الكبرى"

الأربعاء 06 يناير 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بـ"ويندوز 2021".. مايكروسوفت تجهز "المفاجأة الكبرى"



وكالات / سما /

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز" في عام 2021، واصفة إياه بأنه "تجديد بصري شامل".

وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن التكهنات أثيرت بعد إعلان الوظائف الذي نشرته الشركة حديثا للإعلان عن وظيفة في مجال هندسة البرمجيات في فريق تجارب مستخدمي Windows Core.

ويقول الإعلان: "تعمل في هذا الفريق مع منصتنا الرئيسية وSurface وشركاء التصنيع لتنسيق وتقديم التجديد المرئي الشامل لتجارب ويندوز للإشارة إلى عملائنا بأن ويندوز قد عاد والتأكد من أن ويندوز يعتبر أفضل تجربة نظام تشغيل للعملاء".

وأرفقت الشركة إعلان الوظيفة بوصف "Windows is BACK".

وتعد مايكروسوفت بإصلاحات مرئية واعدة لنظام التشغيل ويندوز 10، فيما تقول بعض المصادر إن الشركة ستعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في الواجهة الرئيسية.

ولم تستبعد التقارير أن تظهر هذه التغييرات والتحديثات في وقت لاحق من العام الجاري.

#ويندوز #مايكروسوفت

الأكثر قراءة اليوم

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

سبب وفاة زوجة زوبير بلحر في الجزائر .. من هي ؟ (شاهد)

غزة: التنمية الاجتماعية توضح حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

"سي بي اس": رسالة صوتية مرعبة تهدد الولايات المتحدة.. والهدف "الانتقام لسليماني"

صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 ON Time Sports HD الجديد 2021 (صورة)

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1585 حالة تعاف

باراك يزعم : حماس معنية بمواصلة حكم "نتنياهو" وسقوطه خطر عليهم

صورة

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

"كان اسمه صادما في إسرائيل" .. مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن اغتيال "يحيى عياش"

صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس لهذا السبب ..