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ضجة بسبب كمامة ولي عهد السعودية... ما سعرها ومواصفاتها

الأربعاء 06 يناير 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضجة بسبب كمامة ولي عهد السعودية... ما سعرها ومواصفاتها



وكالات

أثارت الكمامة التي كان يرتديها ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 في منطقة العلا، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا، صورة الكمامة، مؤكدين أنها من نوع "آير كوين"، تم التعرف على سعرها ومواصفاتها، بحسب شبكة "سي إن إن".

وأكدت الشبكة أن الكمامة مصنعة من قبل شركة في كوريا الجنوبية مصنوعة من مواد "نانو فايبر"، ويبلغ سعرها 7.50 دولارا.

وتتميز الكمامة بخفة الوزن والذي يصل إلى 5 جرامات فقط، كما أنها تحتوي على 3 طبقات حماية عالية الجودة لتنقية الهواء بجانب مُرشح الألياف النانوية بالكمامة لتوفير المزيد من الحماية والتأكد من نقاء الهواء.

وأشار المغردون إلى أن الكمامة ثلاثية الأبعاد، إذ تمنع استنشاق الغيار الناعم، كما أن لها كفاءة عالية جداً وتحقق كافة مواصفات الأمن والسلامة العامة عند ارتدائها، كما تتمتع بثبات عالي على الوجه وحماية مثالية من فيروس كورونا.

كما أوضح البعض، أنها من أفضل الكمامات على الإطلاق، لأنها توفر حماية غير عادية بجانب وزنها الخفيف فهي غير مزعجة عند الاستخدام مثل أنواع الكمامات الأخرى.

#كمامة #فيروس كورونا #ولي عهد السعودية

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