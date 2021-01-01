الشعبية تدعو السلطة إلى إعادة صرف مخصصات الأسرى والمحررين

غزة / سما /

دعت لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، السلطة إلى ضرورة إعادة صرف مخصصات الأسرى والمحررين في غزة كاملة أسوة برفاقهم في الضفة.

وأكدت اللجنة في بيان لها "أن سياسة قطع الرواتب أو صرف جزء منه هي إجراءات غير قانونية تصب في خانة سياسة التمييز التي تمارسها الحكومة بحق القطاع".

وقالت "إن مخصصات الأسرى والمحررين هي استحقاق وطني لمن قدموا زهرة أعمارهم في غياهب السجون من أجل الوطن، لذلك لا يمكن لأي جهة كانت أن تعتدي على هذا الحق، خصوصًا وأن قضية الأسرى والمحررين وحقوقهم تحظى بإجماع وطني".

وأعربت لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية عن مخاوفها من أن تكون هذه الإجراءات بحق مخصصات الأسرى والمحررين في قطاع غزة كما إجراءات البنوك بتجميد حسابات الأسرى والمحررين ذات أهداف سياسية، تأتي رضوخًا لمخططات الاحتلال التي تستهدف الحركة الأسيرة، وفق بيانها.

ودعت الجبهة القوى الوطنية والإسلامية وكافة المؤسسات المحلية والدولية المعنية، إلى مواصلة الضغط على السلطة من أجل صرف رواتب الأسرى والمحررين كاملة، ووقف إجراءات البنوك بحقهم، مشددة أن دعم صمود الأسرى والمحررين ونيل حقوقهم المستحقة كاملة، تأتي في صلب وجوهر دعم وإسناد قضية الحركة الأسيرة.