  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد القدم يحدد آخر ترتيبات بطولة طوكيو

الأربعاء 06 يناير 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد القدم يحدد آخر ترتيبات بطولة طوكيو



رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن آخر الترتيبات المتعلقة ببطولة "طوكيو 4" للشباب مواليد 2003 فما فوق بالضفة المحتلة.

وأكد اتحاد القدم, أن الموعد المقترح للبطولة هو فبراير القادم, على أن يتم التسجيل لها بدءا من الأربعاء وحتى العشرين من الشهر الجاري.

وأوضح أن البطولة ستجري في المناطق بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة, على أن يتأهل من الفروع 6 فرق عن الجنوب, و4 عن الشمال, و6 عن الوسط.

وتمنى الاتحاد التوفيق لجميع الأندية التي تنوي المشاركة في البطولة, مطالبا الجميع باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة.

#الاتحاد الفلسطيني #طوكيو 4 #بطولة #بطولة طوكيو

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري الأردني 2021

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

سبب وفاة زوجة زوبير بلحر في الجزائر .. من هي ؟ (شاهد)

غزة: التنمية الاجتماعية توضح حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

"سي بي اس": رسالة صوتية مرعبة تهدد الولايات المتحدة.. والهدف "الانتقام لسليماني"

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1585 حالة تعاف

باراك يزعم : حماس معنية بمواصلة حكم "نتنياهو" وسقوطه خطر عليهم

صورة

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

"كان اسمه صادما في إسرائيل" .. مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن اغتيال "يحيى عياش"

صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس لهذا السبب ..