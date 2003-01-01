اتحاد القدم يحدد آخر ترتيبات بطولة طوكيو

رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن آخر الترتيبات المتعلقة ببطولة "طوكيو 4" للشباب مواليد 2003 فما فوق بالضفة المحتلة.

وأكد اتحاد القدم, أن الموعد المقترح للبطولة هو فبراير القادم, على أن يتم التسجيل لها بدءا من الأربعاء وحتى العشرين من الشهر الجاري.

وأوضح أن البطولة ستجري في المناطق بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة, على أن يتأهل من الفروع 6 فرق عن الجنوب, و4 عن الشمال, و6 عن الوسط.

وتمنى الاتحاد التوفيق لجميع الأندية التي تنوي المشاركة في البطولة, مطالبا الجميع باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة.