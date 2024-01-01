  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

هنية: منحة مالية بقيمة 50 ألف دولار لأندية الدرجة الثانية

الأربعاء 06 يناير 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: منحة مالية بقيمة 50 ألف دولار لأندية الدرجة الثانية



غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن موعد المنحة المالية لأندية الدرجة الثانية في قطاع غزة.

وأكد هنية في تصريحات صحافية, أن أندية الثانية فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب", ستحصل على مبلغ 50 ألف دولار في السابع عشر من يناير الجاري.

وأوضح أن هذه المنحة أقل واجب بحق الأندية, التي تمر بضائقة مالية كبيرة منذ الموسم الكروي الأخير في قطاع غزة.

يشار إلى أن هنية وزّع قبل أسابيع قليلة مبلغ 115 ألف دولار على أندية الممتازة والأولى, بواقع 5000 دولار للممتازة, و4000 دولار للأولى.

#عبد السلام هنية #قطاع غزة #دوري الدرجة الثانية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري الأردني 2021

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

سبب وفاة زوجة زوبير بلحر في الجزائر .. من هي ؟ (شاهد)

غزة: التنمية الاجتماعية توضح حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

"سي بي اس": رسالة صوتية مرعبة تهدد الولايات المتحدة.. والهدف "الانتقام لسليماني"

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1585 حالة تعاف

باراك يزعم : حماس معنية بمواصلة حكم "نتنياهو" وسقوطه خطر عليهم

صورة

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

"كان اسمه صادما في إسرائيل" .. مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن اغتيال "يحيى عياش"

صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس لهذا السبب ..