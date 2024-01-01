هنية: منحة مالية بقيمة 50 ألف دولار لأندية الدرجة الثانية

غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن موعد المنحة المالية لأندية الدرجة الثانية في قطاع غزة.

وأكد هنية في تصريحات صحافية, أن أندية الثانية فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب", ستحصل على مبلغ 50 ألف دولار في السابع عشر من يناير الجاري.

وأوضح أن هذه المنحة أقل واجب بحق الأندية, التي تمر بضائقة مالية كبيرة منذ الموسم الكروي الأخير في قطاع غزة.

يشار إلى أن هنية وزّع قبل أسابيع قليلة مبلغ 115 ألف دولار على أندية الممتازة والأولى, بواقع 5000 دولار للممتازة, و4000 دولار للأولى.