شاهد.. بيليه يواصل "حربه" ضد رونالدو

وكالات / سما /

رفض الأسطورة البرازيلية بيليه، الاعتراف بإنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بعدما تخطى رقمه الخاص بعدد الأهداف المسجلة في المباريات الرسمية.

وسجل رونالدو هدفين في فوز يوفنتوس على أودينيزي (4-1)، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

ورفع رونالدو رصيده إلى 758 هدفا في المباريات الرسمية، متقدما على بيليه (757 هدفا), وفقا للعديد من التقارير الصحافية.

ولا يتفوق على رونالدو حاليا سوى التشيكي جوزيف بيكان، الذي يعدّ أفضل هداف في تاريخ كرة القدم برصيد 759 هدفا، ما يعني أن الأسطورة البرتغالية يحتاج تسجيل هدفين فقط لاحتلال عرش كرة القدم.

ومع ذلك، يبدو أن بيليه يصر على أن رونالدو لم يتخط رقمه بعد ويتمسك باحتساب كل الأهداف التي سجلها سواء رسميا أو وديا، وأنه أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وأجرى بيليه مؤخرا تحديثا في سيرته الذاتية عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، بإضافة عبارة: "أفضل هداف في كل العصور (1283 هدفا)".





