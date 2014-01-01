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كاسياس يسخر من مدافع برشلونة السابق

الأربعاء 06 يناير 2021 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاسياس يسخر من مدافع برشلونة السابق



وكالات / سما /

سخر إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد الأسبق، من لاعب ريال بيتيس مارك بارترا، وذلك عن طريق تذكيره بإحدى مباريات الكلاسيكو السابقة، وبالتحديد عندما كان المدافع الإسباني يلعب في صفوف برشلونة.

ففي نهائي كأس ملك إسبانيا 2014 بين ريال مدريد وبرشلونة، فاز المرينجي بهدفين مقابل هدف، وجاء الفوز عن طريق جاريث بيل بانطلاقة رائعة من منتصف الملعب متجاوزاً مارك بارترا الذي اعتمد عليه تاتا مارتينو في تلك المباراة لقيادة الخط الخلفي.

ونشر مارك بارترا صورة له في غرفة الضغط العالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها بالقول: “نُواصل التعافي من خلال العمل الفيزيائي بغرفة الضغط العالي، حيث نتنفس أوكسجين نقي بنسبة 100٪ مع ضغط أعلى من الغلاف الجوي”.

ورد إيكر كاسياس على منشور مارك بارترا، بقوله: “إنها آلة العودة في الزمن، لو كنت مكانك سأعود إلى 16 أبريل 2014 وأقوم بعرقلة جاريث بيل”.

انخفضت أسهم مارك بارترا منذ تلك المباراة، حيث تخلى عنه البارسا في 2015 لصالح بوروسيا دورتموند، قبل أن يعود اللاعب إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال بيتيس.

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