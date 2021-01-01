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الاتحاد الفلسطيني لذوي الإعاقة: التأمين الصحي الذي أقرته الحكومة "شامل ومجاني وعادل"

الأربعاء 06 يناير 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحّب أمين سر الاتحاد الفلسطيني لذوي الإعاقة مجدي مرعي بإقرار الحكومة التأمين الصحي الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلاً : "إنه تامين صحي شامل ومجاني وعادل".

وقال مرعي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إن إقرار التأمين الصحي نتاج جهد مستمر ومتكاتف على مدار السنوات، وهو مرحلة أولية من أجل الوصول لمعايير الاستحقاق، ولسلة الخدمات وتفسير بنود الأمور الفنية داخل نظام التأمين، وداخل الخدمات وتوحيد عملها ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح مرعي أن هناك أكثر من خدمة ستضاف على التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إضافة الأبوين الى التأمين وشمول ممن هم تحت وصاية الأشخاص ذوي الإعاقة فيه.

وأضاف مرعي، إنه مع نهاية هذا العام سيكون هناك قاعدة بيانات الكترونية صادرة من الاتحاد بالعدد الحقيقي من المستفيدين من التأمين الصحي وتقييمها مع وزارة الداخلية لتسلميها وتحديث هذه التأمينات.

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