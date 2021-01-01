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مطران الأقباط: الاحتفالات ستقتصر على الشعائر الدينية وسنصلي من أجل زوال "كورونا"

الأربعاء 06 يناير 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال النائب البطريركي لطائفة الأقباط الأنبا أنطونيوس، إن الاحتفالات بعيد الميلاد ستقتصر على الشعائر الدينية، بسبب جائحة "كورونا".

وأضاف: "سنصلي من أجل أن يزول وباء كورونا، وأن تعود الحياة مجددا، وان يعم السلام في فلسطين وربوع العالم".

وأشار أنطونيوس إلى أن رسالة الميلاد هي المحبة والسلام بين شعوب العالم واحترام الإنسان للآخر .

وقال: رغم الظروف القاسية والصعبة التي تلف بيت لحم وغيرها بسبب الجائحة، إلا أنها ستكون حاضرة لأداء رسالتها الدينية الوطنية.

وكان موكب النائب البطريركي قد وصل اليوم الى ساحة المهد قادما من مدينة القدس.

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