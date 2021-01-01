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إيران تعلن امتلاك أدلة على تورط إسرائيل باغتيال فخري زاده

الأربعاء 06 يناير 2021 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن امتلاك أدلة على تورط إسرائيل باغتيال فخري زاده



وكالات

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي اليوم الأربعاء، إن إيران تمتلك أدلة جدية تثبت تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأضاف حاتمي في رسالة إلى وزراء دفاع أكثر من 60 دولة بمناسبة أربعينية فخري زاده، أن "هناك شواهد جدية حول دور أجهزة المخابرات، وخاصة جهاز استخبارات النظام الصهيوني المحتل، في اغتيال الشهيد فخري زاده". ولفت حاتمي إلى أن الصمت في وجه هذا العمل سيؤدي إلى تكراره وانعدام الأمن في العالم، ونحن نحتفظ بحقنا في الرد.

وكانت إيران اتهمت إسرائيل باغتيال فخري زاده بعملية تخللها تفجير وإطلاق نار في نوفمبر الماضي في العاصمة الإيرانية طهران. 

المصدر: RT

#أمير حاتمي #إيران #إسرائيل #اغتيال محسن فخري زادة

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