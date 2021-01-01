الداخلية بغزة: شروط جديدة بشأن حركة تنقل الأطفال عبر حاجز بيت حانون

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء، آلية جديدة بشأن حركة الأطفال عبر حاجز بيت حانون / إيرز.

وأوضحت الهيئة، أنه تقرر عدم السماح بمغادرة الأطفال دون سن 16 عاماً عبر حاجز بيت حانون، إلا بعد استيفاء عدد من الشروط.

وبينت أن الشروط تتمثل في حضور كلا الوالدين برفقة الطفل، أو إحضار شهادة عدم ممانعة بسفر الطفل من المحكمة الشرعية، واستصدار شهادة ميلاد حديثة تتضمن صورة حديثة للطفل.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل بمقتضى هذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مشيرةً إلى أنه لن يتم التعامل مع شهادات الميلاد الصادرة قبل تاريخ 27 كانون أول الماضي.