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السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في اللد بأراضي الـ48

الأربعاء 06 يناير 2021 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في اللد بأراضي الـ48



الداخل المحتل / سما /

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلا مأهولا في حي "شنير" بمدينة اللد، بحجة البناء دون ترخيص.

وتعود ملكية المنزل للمواطن عبد الله زيتون؛ وتجمهر عدد من الأهالي في المكان إذ أعربوا عن استنكارهم وغضبهم إزاء تواصل سياسة الهدم والتضييق الممنهجة بحقهم.

وشهدت اللد، مؤخرا، حراكا شعبيا ضد جرائم هدم المنازل وأوامر الإخلاء الصادرة بحق عشرات العائلات العربية بذريعة البناء دون ترخيص.

يشار إلى أن بلدات فلسطينية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 181 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.

#السلطات الإسرائيلية #اللد

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