  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

الأربعاء 06 يناير 2021 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصدرت محكمة بداية رام الله، حكما بإدانة المتهم /ر،ب/، بالأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني، عن التهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها، سندا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

كما حكمت عليه عن التهمة الثانية بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية 500 دينار أردني، لحيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها، سندا لأحكام المادة 17/1 من ذات القانون.

وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة وأتلاف المادة المضبوطة، وإلزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها 3 آلاف شيقل.

#الأشغال الشاقة

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري الأردني 2021

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

سبب وفاة زوجة زوبير بلحر في الجزائر .. من هي ؟ (شاهد)

غزة: التنمية الاجتماعية توضح حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

شاهد: قمة المصالحة الخليجية

"سي بي اس": رسالة صوتية مرعبة تهدد الولايات المتحدة.. والهدف "الانتقام لسليماني"

الأخبار الرئيسية

المالية برام الله تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

"كان اسمه صادما في إسرائيل" .. مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن اغتيال "يحيى عياش"

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

لقاح

منظمة العفو الدولية تدعو إسرائيل إلى توفير لقاح كورونا للفلسطينيين

صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس لهذا السبب ..